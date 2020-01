The Witcher: "le donne non possono combattere con la spada", la frase di un critico scatena l'ira dei fan (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il conservatore Andrew Klavan ha criticato The Witcher, concentrando la sua attenzione sulle donne dello show e sull'impossibilità di combattere con una spada, ma i fan della serie Netflix sono insorti. The Witcher, la nuova serie tv Netflix, sta creando numerosi dibattiti, in particolare nelle ultime ore i fan si sono scagliati contro il critico conservatore statunitense Andrew Klavan che, durante il suo podcast del Daily Wire, ha criticato il ruolo delle donne nella serie, affermando che nessuna donna può combattere con la spada. L'opinionista del Daily Wire ha affermato che nessuna donna nella storia ha mai combattuto con una spada e, per questo e altri motivi, ha criticato pesantamente la serie tv The Witcher, ma i suoi commenti misogini hanno infastidito i fan: "Non mi è piaciuto fin da subito ... Leggi la notizia su movieplayer

