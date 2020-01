Previene un infarto e si salva grazie al suo Apple Watch, Tim Cook gli scrive (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Apple Watch mi ha salvato la vita”. Non è la prima volta che succede ma questa volta la vicenda ha coinvolto anche il ceo di Apple, Tim Cook. La storia arriva dal Brasile dove il pubblicitario Jorge Freire è stato avvisato proprio dal suo orologio “intelligente” che si è accorto che la sua frequenza cardiaca era troppo alta, riuscendo così a prevenire un infarto. L’uomo ha raccontato quanto accaduto sui social: “Mi è arrivata una notifica dal mio Apple Watch che diceva che ‘la frequenza cardiaca è superiore a 140 per più di 10 minuti’. O qualcosa del genere, non ricordo del tutto il messaggio. Non sentivo nulla e avrei potuto avere questa tachicardia per ore“. Allarmato dalla notifica sull’aumento della sua frequenza cardiaca, Freire è corso in ospedale, dove è stato subito ricoverato: i medici gli hanno spiegato di esser ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

