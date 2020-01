Pomeriggio 5: Giovanni Conversano stronca Serena Enardu al GF Vip (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grande Fratello Vip: la verità di Giovanni Conversano su Serena Enardu a Pomeriggio Cinque Giovanni Conversano è stato uno degli ospiti di oggi di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. L’imprenditore è tornato a parlare di Serena Enardu, sua ex fidanzata, che ieri ha chiesto la possibilità di poter entrare al GF Vip per avere un nuovo confronto con Pago. Lei è interessata soltanto alla visibilità. Io sono solidale con Pago. Con me si è comportata allo stesso modo, mi fece passare per un mostro. Disse che avevo bisogno di venire qui da te per comprare i pannolini a mio figlio ha dichiarato Giovanni Conversano a Pomeriggio 5, stroncando in diretta televisiva la sua ex fidanzata Serena Enardu. Pomeriggio 5, Giovanni Conversano su Serena Enardu svela: “Mi ha lasciato sui giornali” Giovanni Conversano, che già nelle scorse ore aveva attaccato la Enardu, ha anche svelato ... Leggi la notizia su lanostratv

