Peter Facinelli sposa Lily Anne Harrison (Di giovedì 9 gennaio 2020) 46enne indimenticato Carlisle Cullen nella saga Twilight, Peter Facinelli ha chiesto la mano all'amata Lily Anne Harrison, 30enne figlia dell'attore Gregory Harrison. Parola di PageSix, che parla di una proposta di nozze andata in scena a Mazatlan, in Messico, in un resort da urlo. Prima di proporsi, Facinelli avrebbe giocato a golf con Gregory, papà di Lily Anne, probabilmente per chiedergli il 'permesso' di prendere in sposa sua figlia.Per Peter si tratterà del secondo matrimonio. Nel 2001 le nozze con Jennie Garth, dalla quale ha avuto tre figlie: Luca Bella (30 giugno 1997), Lola Ray (6 dicembre 2002) e Fiona Eve (30 settembre 2006). Nel 2012 la separazione, con Facinelli che si è nuovamente fidanzato con Jaimie Alexander, rimasta al suo fianco dal 2012 al 2016.Peter Facinelli sposa Lily Anne Harrison 09 gennaio 2020 10:06. Leggi la notizia su blogo

