‘Ndrangheta in Piemonte, il Riesame dice no alla scarcerazione dell’ex assessore Rosso (Di giovedì 9 gennaio 2020) No alla scarcerazione di Roberto Rosso, l’ex assessore del Piemonte ed ex consigliere comunale a Torino arrestato il 20 dicembre con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame, che non ha accolto la richiesta di scarcerazione avanzata dal legale, Giorgio Piazzese, contro la quale si era pronunciata la procura. “Rispetto ma non condivido la decisione del Tribunale del Riesame di conferma della custodia in carcere, non sussiste alcuna esigenza cautelare perché non vi è agli atti alcun elemento che dimostri un collegamento né in allora né tantomeno oggi con la criminalità organizzata”, dice l’avvocato in una nota. “La tesi della Procura – prosegue l’avvocato Piazzese – è che Rosso sia ricattabile in quanto non avrebbe confessato. Rosso ha reso un interrogatorio in cui ha ricostruito tutti i passaggi della ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

