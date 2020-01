Matteo Salvini diventa un cinghiale sui manifesti affissi a Torino (Di giovedì 9 gennaio 2020) Questa volta non si tratta della bravata di qualche writer, tantomeno di una delle opere di street art del noto TvBoy. A Torino, durante la notte tra l’8 e il 9 gennaio, sono comparsi dei manifesti che si prendono gioco di Matteo Salvini, segretario federale della Lega. Sui cartelloni, affissi sui muri degli edifici nei pressi di Palazzo Nuovo (sede universitaria della facoltà di scienze umanistiche), si vede un Salvini trasformato in un cinghiale. La didascalia, che tanto ricorda nelle fattezze quella della propaganda politica, recita “Prima i cinghiali! Vota Matteo Suini, Sega per Salvini Premier”. Il Salvini-cinghiale sui manifesti torinesi Grugno da cinghiale, felpa verde Lega con box logo “Polizia“, crocefisso al collo e qualche mosca a corredare la vignetta satirica. Sulla sinistra il simbolo del partito del Carroccio è orfano della figura di Alberto ... Leggi la notizia su notizie

espressonline : Questa settimana quel genio di @Makkox ci spiega la strategia di #Salvini per vincere le elezioni in Emilia-Romagna! - LegaSalvini : #Borgonzoni: In diretta da Fogliano (Reggio Emilia) con gli amici della Lega e Matteo Salvini. Tanta energia, tanto… - fattoquotidiano : IL SUOCERO Firenze - In casa per gli inquirenti è un furto simile agli altri della zona (Leggi, di Giacomo Salvini… -