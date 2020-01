LIVE Atp Cup 2020, 9 gennaio in DIRETTA: Argentina-Russia 0-1, Schwartzman-Medvedev 4-6 (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Affossa la volée di rovescio in rete Schwartzman. 0-1 Medvedev, altro gran punto del russo. 40-30 Schwartzman nega tramite Falco l’ace a Medvedev, che però si vendica con uno strepitoso pallonetto. 30-30 In rete il dritto di Medvedev. 30-15 Buona prima di Medvedev. 15-15 Punto aggressivo di Medvedev che spinge con il dritto. 0-15 Sbaglia di dritto Medvedev. Dopo la conquista del set di Medvedev, tra il russo e Schwartzman ci sono delle scaramucce, deve intervenire Layhani. In precedenza dalla panchina russa era partito un urlo, e per questo all’intera Russia è stato comminato un warning. 4-6 SET Medvedev: altro punto straordinario, aggancia un rovescio quasi imprendibile e lo trasforma in una palla con traiettoria che ricade sulla riga alla destra di Schwartzman! 0-40 TRE SET POINT Medvedev: doppio fallo di ... Leggi la notizia su oasport

