Leonardo Di Caprio salva un giovane francese caduto in mare da 11 ore (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dallo schermo alla realtà. Quanto accaduto a Leonardo Di Caprio nella notte del 30 dicembre scorso si avvicina molto all’epilogo di Titanic. Nel film, uscito nel 1997 e che ha visto la consacrazione di Di Caprio, l’attore americano nei panni di Jack salvava la sua amata Rose dalle acque gelide nelle quali la grande imbarcazione stava affondando. Dall’edizione online del Daily Mail si legge come Di Caprio, che si trovava in vacanza a St. Barts insieme alla sua giovane fidanzata Camila Morrone, abbia salvato un giovane francese di 24 anni caduto da una nave da crociera. Quando il capitano della nave della stella di Hollywood ha sentito dell’accaduto, il 45enne di Los Angeles non ci ha pensato un attimo nel deviare la propria imbarcazione per la ricerca del naufrago. Quest’ultimo si trovava in mare da 11 ore quando è stato ... Leggi la notizia su huffingtonpost

