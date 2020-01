Le imprese saranno il termometro del 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sarà un 2020 di grandi cambiamenti. In politica, nella società, nel mondo del lavoro. Il nostro è un Paese strano, sempre sull’orlo del baratro ma sempre capace di farcela all’ultimo minuto.Sarà l’anno del ponte di Genova, ricostruito in tempi record, a dimostrazione che in Italia le cose si possono fare, che le imprese italiane sanno fare e che il tutto si può fare anche velocemente. Sarà l’anno di Giorgia Meloni, ormai stabilmente sopra il 10%, che vedrà il suo partito sempre più vicino ai grillini, ormai in caduta libera. Il 2020 della Meloni ci dirà anche se saprà lanciare la sua sfida alle stelle oppure vorrà accontentarsi della doppia cifra.Sarà un anno importante anche per Conte e il suo governo, sempre sull’orlo del baratro e forse tenuto in piedi proprio dalla sua ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Idl3 : RT @SardiniaPost: Dalle famiglie alle imprese, dalle seconde case alle utenze di pubblica utilità: 300 milioni di dati certificati nel nuov… - SardiniaPost : Dalle famiglie alle imprese, dalle seconde case alle utenze di pubblica utilità: 300 milioni di dati certificati ne… - FASIbiz : #Veneto: nelle prossime settimane saranno pubblicati bandi per 92 milioni di euro per #agricoltura. Focus sugli inv… -