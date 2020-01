Icardi: «Il futuro? Vorrei restare a Parigi» VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Icardi, le parole dell’attaccante del Psg che in merito al suo futuro dice di voler restare nel club transalpino Continua a segnare Mauro Icardi e anche ieri sera nella gara con il St Etienne si è reso protagonista con una tripletta. Ecco le parole dell’argentino in merito al suo futuro. «A Parigi sto molto bene ma del futuro non abbiamo parlato. Mancano 4 o 5 mesi al termine del campionato. A fine stagione parleremo anche di questo. Sarei felice se potessi rimanere. Ci stiamo sacrificando in campo, con 4 di noi ad attaccare bisogna correre e difendere». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

