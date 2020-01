I 228 milioni di vincite ai giochi dimenticate (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ci sono 228 milioni di vincite ai giochi che non vengono riscosse solo da Lotto, Superenalotto e Gratta&Vinci su un totale di 13,4 miliardi di euro. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel 2018, solo da Lotto, Superenalotto e Gratta&Vinci gli italiani si sono “dimenticati” di riscuotere oltre 228 milioni di euro. Racconta oggi Repubblica che gli smemorati di ambo, terna & Co., hanno dimenticato vincite a Lotto (e 10 Lotto e altri giochi analoghi) per 41,2 milioni di euro, pari allo 0,73% del totale, mentre i vincitori inconsapevoli al Superenalotto hanno lasciato premi per 25,5 milioni (il 2,71% del totale). Ma in valore assoluto è il dato dei Gratta&Vinci a balzare agli occhi: nel 2018 le vincite non reclamate ammontano a 161,6 milioni di euro. Tagliandi che qualcuno ha comprato, ma non ha incassato: Vincitori che hanno perso il biglietto o ... Leggi la notizia su nextquotidiano

