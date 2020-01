Grey’s Anatomy 17 sarà l’ultima stagione? La risposta della ABC (Di giovedì 9 gennaio 2020) Grey’s Anatomy terminerà con la stagione 17? Karey Burke: “Spero di no!” Già entrato nella storia della televisione americana come Medical-Drama più longevo di tutti i tempi, Grey’s Anatomy tornerà in onda sulla ABC giovedì 23 gennaio. A circa due settimane dal debutto della stagione invernale, i protagonisti delle produzioni Shondaland hanno partecipato ai consueti TCA Winter Press tour. Un’occasione per il network di presentare alla stampa le novità legate al nuovo anno di programmazione. All’evento, presenziato dai maggiori rappresentanti della rete, era presente anche la presidente della ABC Karey Burke, che intercettata dai microfoni di DeadLine ha offerto una panoramica sul futuro dello show ideato da Shonda Rhimes. Interrogata sulla possibilità che il telefilm possa terminare con la già confermata stagione 17, la donna ha così risposto: Spero ... Leggi la notizia su lanostratv

arizonarobs : RT @FallingInRed24: Grey's Anatomy in tendenza colgo l'occasione per dire che mi mancano April Kepner e Arizona Robbins più di ieri e meno… - _lasilviaaa : - Grey’s Anatomy - Friends - Peaky Blinders - Un medico in famiglia (ci sono cresciuta) - The Oc - gabiandrechuk : Marquei como visto Grey's Anatomy - 6x17 - Push -