Genoa, colpo Bjarnason: l’ex Sampdoria è vicino (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il Genoa è vicino a Bjarnason: l’ex centrocampista della Sampdoria potrebbe fare ritorno a Genova Il Genoa è a un passo da Birkir Bjarnason. Il centrocampista islandese classe ’88 incontrerà domani la dirigenza rossoblù, in compagnia del suo entourage, per trovare l’intesa totale e iniziare la sua nuova avventura. Come riportato da Sky Sport, le parti sono vicine a un accordo. Bjarnason farà così ritorno a Genova dopo una breve parentesi con la maglia della Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport ?? - #Inter-#Juve, colpo su colpo! - #Mazzarri esagerato '#Toro-#Genoa è come una f… - 2fastChristian : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? - #Inter-#Juve, colpo su colpo! - #Mazzarri esagerato '#Toro-#Genoa è come una finale di… - BotSerieA : RT @tuttosport: La prima pagina di #Tuttosport ?? - #Inter-#Juve, colpo su colpo! - #Mazzarri esagerato '#Toro-#Genoa è come una finale di… -