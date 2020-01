Cutrone Fiorentina, la punta atterra stasera a Firenze. Le cifre dell’affare (Di giovedì 9 gennaio 2020) Fumata bianca per Patrick Cutrone in maglia viola: il giocatore vestirà la casacca della Fiorentina. I dettagli sull’accordo col Wolverhampton Manca soltanto l’ufficialità, ma Patrick Cutrone sarà il nuovo attaccante della Fiorentina. Il giocatore lascia il Wolverhampton dopo aver collezionato appena 12 presenze. Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto previsto per gennaio 2021, a circa 19 milioni di euro, dei quali 3 andranno subito nelle casse del club inglese: queste le cifre dell’affare fra i gigliati e i Wolves per riportare in Italia il prodotto del vivaio del Milan. Cutrone atterrerà questa sera a Firenze, mentre domani firmerà il contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

