CorSport: Lazio-Napoli, Mertens resta ancora in Belgio (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sabato il Napoli sarà impegnato nella trasferta all’Olimpico contro la Lazio, ma ancora ci sono molti dubbi per la formazione che schiererà Gattuso. Il principale riguarda Koulibaly. Il Corriere dello Sport scrive che il club non vuole rischiare il difensore inutilmente, anche se sta provando a recuperare dall’infortunio e ha cominciato anche a lavorare sul campo. “Molto insomma dipenderà dalle risposte che darà oggi in allenamento ma anche dalla sua stessa valutazione. Al momento resta in dubbio per il viaggio nella Capitale”. Se non dovesse recuperare, Gattuso schiererà di nuovo la coppia centrale formata da Di Lorenzo e Manolas oppure affiancherà al greco Luperto. In campo non ci sarà Mertens. L’attaccante belga era partito sabato per il Belgio, per sottoporsi alle terapie e non è tornato. Scrive il quotidiano sportivo: “Dries, fermo per un fastidio agli adduttori, sarebbe dovuto ... Leggi la notizia su ilnapolista

