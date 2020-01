Come utilizzare meno plastica (anche) in casa (Di giovedì 9 gennaio 2020) Scegli materiali naturaliPavimenti e pareti in legno o ceramicaTessili e fibre naturaliSolo borse riutilizzabili Basta bottiglie di plasticaUtensili da cucina che tengono lontano il pvcIn bagno soluzioni alternativeAcquista alimenti e detersivi sfusiSchiscetta plastic freeAbitua anche i piccoli di casaLa plastica è uno dei materiali più inquinanti per il nostro pianeta. É stato il materiale preferito dall’industria nel secolo scorso per la sua flessibilità ed economicità e per questo è stato prodotto in modo massiccio. Oggi inonda il nostro pianeta, i nostri supermercati, i nostri oceani e le nostre case. Ci sono studi che assicurano che dagli anni ’50 ci sono stati più di 9 miliardi di tonnellate di plastica, un dato allarmante se si tiene conto che almeno 7 miliardi di quella produzione sono diventati spazzatura. Sono di plastica moltissimi oggetti di uso comune, ma anche ... Leggi la notizia su vanityfair

