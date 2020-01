Carnevale 2020 | tutte le date della festa più pazza dell’anno

Carnevale 2020 : date - sfilate - dove andare in Italia : Carnevale 2020 le date e dove andare. I Carnevali più belli d’Italia, le sfilate e i programmi: Venezia, Viareggio, Putignano, Fano, Ivrea, Ronciglione, Cento, Carnevale Ambrosiano L’Epifania si sa tutte le feste porta via e dopo pranzi e cene luculliane, relax e città con luci colorate ci sembra di piombare in un lungo e grigio […] L'articolo Carnevale 2020: date, sfilate, dove andare in Italia è apparso prima sul sito ...

Giuseppe Povia - razzista e omofobo - Panico per l’invito al Carnevale di Fano 2020 : Giuseppe Povia, bufera per l’invito al Carnevale di Fano 2020 Il comitato organizzativo del Carnevale di Fano 2020 ha invitato il celebre cantante Giuseppe Povia alla terza giornata di sfilate. Non sono mancate le polemiche e le critiche, arrivate da esponenti del PD e di In Comune: “E’ un razzista e un omofobo”. Giuseppe Povia: le dichiarazioni incendiarie Il cantante salì alla ribalta nel 2013, quando partecipò al Festival di ...