Smartphone HiSense con display e-ink a colori, il primo della storia (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Se ne stanno vedendo di tutti i colori al CES 2020 di Las Vegas, tra cui anche lo Smartphone HiSense con display e-ink a colori. La speciale tecnologia di cui lo Smartphone è dotato gli permette di garantire un refresh rate più alto rispetto alle generazioni precedenti di device e-ink, ed al contempo un'immagine in riproduzione più viva. HiSense non è nuovo in slanci del genere: parliamo di un OEM altamente specializzato in prodotti del mondo dell'entertainment (smart TV in primis, come anche condizionatori d'aria di un certo successo e contraddistinti da una buona economicità), che aveva già presentato non troppo tempo fa il dispositivo HiSense A5, con schermo in bianco e nero. Probabile questo nuovo terminale prosegua su questa linea, offrendosi anche ad un prezzo competitivo. Come riportato da 'phone.cnmo.com', il produttore non si è ancora premurato di divulgare i dettagli ... Leggi la notizia su optimaitalia

OptiMagazine : Smartphone #HiSense con display e-ink a colori, il primo della storia - HDblog : HiSense al CES 2020 con il primo smartphone e-ink a colori - TuttoAndroid : Questo è il primo smartphone al mondo con schermo e-ink a colori -