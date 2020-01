Popolare di Bari, Arcuri (Invitalia): “Decreto non è salvataggio, serve ad alleviare la maggior difficoltà di accesso al credito nel Sud” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il decreto con cui il governo ha stanziato 900 milioni per soccorrere la Popolare di Bari, “nella nostra interpretazione non ha a che fare con un intervento di salvataggio. Servirà ad alleviare una delle barriere allo sviluppo e alla coesione del Paese”. Cioè un costo di accesso al credito nel Mezzogiorno ben più alto che nel resto del paese: “Se il tasso di interesse medio pagato da una grande impresa al Nord è del 3,3%, al Sud è del 4,9%: il 50% di più”. Parola di Domenico Arcuri, ad di Invitalia, audito dalla commissione Finanze della Camera che sta esaminando il decreto in vista della conversione. I parlamentari hanno ascoltato anche i commissari straordinari che dalla fine dello scorso anno gestiscono l’istituto, che hanno annunciato l’avvio di una due diligence per verificare a quanto ammonta la ricapitalizzazione necessaria per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Banca Popolare di Bari, da Parnasi al pastificio Rummo: quei crediti in sofferenza a 20 società sotto la lente dei… - Trmtv : Banca Popolare di Bari, Ajello: «Ha un peso importante nelle regioni del Sud» - Elisa34012803 : RT @gustinicchi: considerare le emergenze, come oggi la Popolare di Bari, i tagli interessano anche grandi realtà tipo Unicredit che ha ann… -