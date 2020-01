Non solo giochi: nel 2020 la realtà virtuale è pronta a entrare in azienda (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ci avviciniamo alla fine di un anno importante per le tecnologie emergenti, molte delle quali si sono ormai consolidate e stanno entrando sempre più nella nostra vita quotidiana, come evidenzia una ricerca della società di analisi di mercato Gartner. Quindi: quali saranno i trend da portare in azienda per l’anno che verrà? La realtà virtuale è una di quelle tecnologie che si sta consolidando anche in azienda. Con un mercato globale che oggi tocca i 16 miliardi di dollari, e una crescita prevista del 78% che toccherà i 160 miliardi di dollari nel 2026 non possiamo più pensare che si tratti di un fatturato circoscritto alle sole esperienze di gioco e di divertimento. Il giro d’affari nel B2B sta infatti oltrepassando quello del settore consumer, si stima una crescita rispettivamente pari al 134% e al 69% nei prossimi 3 anni secondo Accenture. Oltre alla formazione e all’educazione che ... Leggi la notizia su wired

