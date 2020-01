Mayans M.C., la seconda stagione da giovedì 9 gennaio su FOX (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mayans M.C., la seconda stagione dello spinoff di Sons of Anarchy da giovedì 9 gennaio alle 21:00 su FOX. Se ancora sentite la mancanza di Sons of Anarchy, o se l’avete divorata su Netflix nell’ultimo periodo, vi farà piacere scoprire che esiste uno spinoff dal titolo Mayans M.C.. La serie è giunta alla seconda stagione che debutterà a partire da giovedì 9 gennaio alle 21:00 su FOX (live anche su NowTV con il ticket cinema, e poi on-demand per 28 giorni). La serie, che è già stata rinnovata per una seconda stagione, è stata creata da Kurt Sutter che però ha lasciato la serie dopo essere stato licenziato da 20th Century FOX (i motivi non sono chiari), cosa che ha causato un po’ di rumore mediatico. Mayans M.C., la trama della seconda stagione La serie, è ambientata 4 anni dopo gli eventi di Sons of Anarchy, racconta le vicende di un gruppo di motociclisti (M.C. sta ... Leggi la notizia su dituttounpop

Dtti_digitale : La seconda stagione di Mayans M.C. arriva su #Fox: Motociclette, droga, armi e soldi. Dove… - 3cinematographe : Mayans M.C., spin-off della fortunata serie Sons of Anarchy, torna con la sua seconda stagione su #FOX in prima vis… - Teleblogmag : Motociclette, droga, armi e soldi. Dove una vita può durare dall’alba al tramonto. -