Luigi Favoloso scomparso: a Pomeriggio 5 arrivano le prime segnalazioni – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Luigi Favoloso non è stato ancora ritrovato, la sua famiglia e i suoi amici sono molto preoccupati, l’ex gieffino è stato già avvistato più volte Si continua a parlare della scomparsa di Luigi Favoloso, ex gieffino del Grande Fratello 15 ed ex fidanzato di Nina Moric. La madre non ha notizie dell’ex gieffino dal 29 … L'articolo Luigi Favoloso scomparso: a Pomeriggio 5 arrivano le prime segnalazioni – VIDEO NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Unf_Tweet : La mamma di #LuigiMarioFavoloso a #StorieItaliane: quella foto in treno potrebbe non essere recente - leggoit : Luigi Favoloso scomparso da 10 giorni, arriva una segnalazione a Pomeriggio 5: ecco dove si trova - AAA___aria : Accendo ora la tv e “scomparso Luigi Favoloso” ma dove ma quando??? -