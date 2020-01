Le compagnie aeree più sicure del 2020 (Di mercoledì 8 gennaio 2020) QantasAir New ZealandEVA AirEtihad AirwaysQatar AirwaysSingapore AirlinesEmiratesAlaska AirlinesCathay PacificVirgin AustraliaHawaiian AirlinesVirgin AtlanticTAP Air PortugalSASRoyal Jordanian SwissFinnairLufthansaAer LingusKLMLa compagnia aerea più sicura del mondo è ancora una volta l’australiana Qantas Airlines: a dirlo è AirlineRatings.com, portale di riferimento per il settore dell’aviazione, che ha appena pubblicato la sua classifica annuale che include le 20 compagnie considerate il non plus ultra in termini di affidabilità (la trovate nella gallery sopra). LA CLASSIFICA «Le compagnie aeree più sicure del 2020 sono all’avanguardia per l’innovazione in termini di sicurezza, eccellenza operativa e lancio di nuovi aeromobili avanzati», ha commentato Geoffrey Thomas, caporedattore di AirlineRatings.com, che ogni anno con un pool di esperti compila questa lista ... Leggi la notizia su vanityfair

