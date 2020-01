La sfida di Salvini sul caso Gregoretti: "Vinciamo in Emilia, poi tutti a processo con me" (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dall'Emilia Romagna risuona il 'richiamo' di Matteo Salvini, mantra delle ultime settimane in vista della decisione del Senato in merito all'autorizzazione a procedere contro di lui avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona nella gestione dello sbarco dei migranti salvati dalla nave Gregoretti. A pochi giorni dal primo 'verdetto', quello della giunta per le elezioni e l'immunità di Palazzo Madama, atteso per il 20, il segretario leghista torna a chiamare a raccolta il 'suo' popolo. "Non processeranno me, ma milioni di italiani che vogliono un Paese ordinato e sicuro", ripete, nel corso di un comizio in centro a Modena. "Io festeggio con voi il 27 gennaio", promette il capo di via Bellerio, riferendosi al voto regionale Emiliano-romagnolo, "e voi venite con me in Tribunale a febbraio". "Proveremo a resistere insieme alla giustizia italiana e vedremo ... Leggi la notizia su agi

