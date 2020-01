Incidente stradale tra un’auto e un tir sulla Napoli-Canosa: un morto (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Incidente stradale sulla Napoli-Canosa: il conducente di un’auto è morto nel violento scontro con un camion. Un tratto di autostrada è stato chiuso (e poi riaperto dalle 10). Grave Incidente stradale sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Il violento scontro tra un tir e un’auto (avvenuto intorno alle 8 di stamattina) ha causato la morte del conducente della … L'articolo Incidente stradale tra un’auto e un tir sulla Napoli-Canosa: un morto proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

