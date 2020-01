Incedio in un appartamento: morta una bambina di sette anni, salva la mamma e la sorellina (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una bambina di circa sette anni è morta in un incendio divampato per cause ancora in corso di accertamento in un'abitazione a Servigliano (Fermo); sono salve invece la mamma e la sorellina... Leggi la notizia su leggo

Incedio appartamento Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Incedio appartamento