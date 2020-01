Il gamepad grande come un portachiavi (che funziona davvero) (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Foto: 8bitdo.com Per tutti i giocatori sfegatati, arriva nel mercato un immancabile accessorio che si potrà portare praticamente ovunque. Infatti, dopo il mouse ispirato alla console NES, 8BitDo – marchio impegnato nella produzione di controller in stile retro – rilascia un vero gioiellino per gli amanti dei videogame: un gamepad dalle dimensioni di un comune portachiavi, perfettamente funzionante. Il nuovo arrivato si chiama Zero 2, pesa solo 20 grammi e in 7,3 x 3,6 x 1,4 cm racchiude le funzioni essenziali di una tradizione controller di gioco senza fili con frecce direzionali, 4 pulsanti di azione, tasti frontali L/R e i classici Start e Select. Dotato di connettività bluetooth e batteria ricaricabile al litio, il gamepad può offrire fino a 8 ore di gioco con una ricarica completa che può essere effettuata tramite micro usb. Inoltre, come specificato sul sito ufficiale, ... Leggi la notizia su wired

