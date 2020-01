Grande Fratello VIP 2020, Serena Enardu in studio per Pago: "Finché non risolviamo, non potrà mai ricominciare a vivere" (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'avventura di Pago al Grande Fratello VIP inizia con un primo colpo di scena che inevitabilmente tocca le sue ultime vicende amorose con Serena Enardu. La coppia si è lasciata alla fine della loro recente esperienza a Temptation Island VIP pochi mesi fa, l'ex compagna del cantante è stata invitata in studio da Alfonso Signorini per parlare della travagliata storia interrotta: Punti in sospeso ce ne sono. Mi sono chiarita tanto. Dopo la bufera, non ero lucida. Oggi sono più lucida ma ho tanti punti in sospeso. Ci siamo incontrati subito dopo Temptation. Ci siamo visti due giorni di seguito. Eravamo stravolti. Quei confronti non sono mai stati utili. Era una storia che meritava di finire in un altro modo. Fino a poco tempo fa, difficilmente ammetto di aver sbagliato qualcosa. Non appena entrato, Pago è stato portato nella stanza dei led dove il conduttore gli ha mostrato le immagini ... Leggi la notizia su blogo

