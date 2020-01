Firefox 72: richieste di notifica meno invasive (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Mozilla Firefox si è aggiornato ieri alla versione 72.0 introducendo alcuni miglioramenti per le richieste di notifica e altre novità. Novità in questa versione Pop-up di richiesta notifica sostituiti: quando si interagisce con un sito, al posto dei pop-up, comparirà un’icona dedicata nella barra degli indirizzi. Protezione del monitoraggio migliorata: gli script fingerprint sono ora bloccati per impostazione predefinita. La riproduzione di video in modalità Picture-in-Picture è ora disponibile anche su Firefox per macOS e Linux. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione di Firefox può essere scaricata direttamente dal browser recandosi in Aiuto > Informazioni su Firefox. Altrimenti, è possibile scaricarla recandosi al seguente indirizzo. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti! Leggi la notizia su windowsinsiders

