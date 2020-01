Calciomercato Napoli, colpo Boga: ADL vuole bruciare la concorrenza, le cifre (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, colpo Boga: ADL vuole bruciare la concorrenza, le cifre Il Napoli è ormai pronto a lanciarsi nella sessione invernale di Calciomercato, per rafforzare la rosa puntando anche sul reparto offensivo. La società azzurra, infatti, avrebbe puntato su Jeremie Boga. Stando a quanto raccolto dai colleghi di Goal.com, sull’ivoriano non ci sarebbero solo il club di ADL, ma anche altre tre squadre: Inter, Everton e Brighton, infatti, monitorano il calciatore del Sassuolo. Il Napoli avrebbe già avanzato un’offerta di 20 milioni per il classe ’97, con un un ingaggio di 1.5 milione a stagione al giocatore. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: ... Leggi la notizia su forzazzurri

