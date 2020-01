Autostrade, passo indietro del Governo sulla revoca: ipotesi maximulta (Di giovedì 9 gennaio 2020) maximulta ad Autostrade al posto della revoca della concessione. Governo al lavoro per evitare la battaglia legale con Atlantia. ROMA – maximulta ad Autostrade invece della revoca della concessione. Il Governo, secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dalla stampa nazionale, potrebbe fare un passo indietro sulla questione delle tratte gestite da Atlantia e decidere per una sanzione molto pensante lasciando il controllo alla società della famiglia Benetton. maximulta ad Autostrade, M5s frena L’ipotesi della maximulta, secondo quanto riportato da Repubblica, dovrebbe essere discussa a margine del Consiglio dei ministri di giovedì 9 gennaio 2020 dal premier Conte e dalla ministra dei Trasporti De Micheli. Non sarà semplice arrivare ad un accordo visto che su questo argomento c’è sempre stata molta diversità di pensiero nella maggioranza. Dal M5s si insiste ... Leggi la notizia su newsmondo

