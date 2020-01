Atac: entro 24/1 finiti lavori su quarta scala Barberini (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – I lavori sulla quarta scala mobile della stazione Barberini, quella risultata ancora non idonea dopo l’ultimo collaudo di Ustif, dovrebbero concludersi il 24 gennaio. È quanto emerso oggi nel corso dei lavori della commissione Mobilita’ del Comune di Roma alla presenza dell’assessore ai Trasporti, Pietro Calabrese, di Gianni Nicastro, direttore di esercizio di Atac, e Stefano Pisani direttore della struttura tecnica di Atac. “La scala 335- ha spiegato Nicastro- e’ stata sottoposta a revisione generale ma non ha superato la prova collaudo e quindi, in questo momento, sta intervenendo la ditta Otis per la sostituzione di un disco. Il 24 gennaio e’ prevista la fine di questa attivita’. Poi naturalmente servira’ un successivo collaudo prima del via libera alla ripresa del servizio” sulla linea A della metropolitana di Roma. ... Leggi la notizia su romadailynews

