Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani smaschera Juan Luis: “Sei un bluff!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne attacca Juan Luis Ciano: “Hai perso!” E’ appena terminata la prima puntata del nuovo anno del Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata dedicata praticamente nella sua interezza a Gemma Galgani e Juan Luis Ciano. I due, in questa occasione, si sono confrontati nuovamente, arrivando alla conclusione di non poter continuare questa loro frequentazione. Ma l’ex coppia non si è affatto lasciata nel migliore dei modi, anzi. Cos’è successo? Gemma Galgani ha attaccato molto duramente il cavaliere di Uomini e Donne Over, arrivando ad accusarlo di stare lì in trasmissione solo per ottenere popolarità e visibilità. Ma non è finita qua perchè la dama ha anche fatto un’altra clamorosa rivelazione: “Sei venuto a prendermi in giro…Tu forse non volevi far sapere a qualcuno che tu ed io abbiamo avuto un momento ... Leggi la notizia su lanostratv

