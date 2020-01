Sundered: Eldritch Edition sarà disponibile gratuitamente questo fine settimana su Epic Games Store (Di martedì 7 gennaio 2020) Epic Games Store ha iniziato a regalare giochi gratuiti settimanali a maggio dello scorso anno, un processo che si è esteso da giugno fino alla fine del 2019. Ha concluso l'anno in grande stile, con 12 giochi offerti giornalmente e poi, il 2020 è arrivato e abbiamo ottenuto altri tre giochi gratuiti.E a quanto pare non finisce qui. Darksiders, Darksiders 2 e Steep sono ancora gratuiti per ora, ma una volta arrivato il 9 gennaio verranno sostituiti da Sundered: Eldritch Edition. Sundered è un Metroidvania disegnato a mano sviluppato dallo studio di Jotun Thunder Lotus, in cui i giocatori possono abbracciare antichi poteri a costo però della vostra umanità.Eldritch Edition include il supporto cooperativo locale per un massimo di quattro giocatori, oltre a nuove aree da esplorare e una nuova serie di missioni con premi unici, insieme a tutti gli aggiornamenti regolari rilasciati dal lancio ... Leggi la notizia su eurogamer

