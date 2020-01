Stranieri incendiano Cpr di Torino, arrestati 5 marocchini e 1 algerino (Di martedì 7 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Sei Stranieri ospiti del centro di accoglienza per il rimpatrio sono stati arrestati con l'accusa danneggiamento aggravato per aver incendiato il Cpr di via Brunelleschi a Torino lo scorso 4 dicembre. Dalla Questura: "Danni da migliaia di euro" Sei Stranieri sono finiti in manette per l'incendio appiccato nel Cpr di Torino la sera di sabato 4 gennaio. Si tratta di 6 ospiti della struttura, dei quali 5 di nazionalità marocchina e un cittadino algerino denunciati per danneggiamento aggravato. Hanno messo a ferro e fuoco l'intero complesso di Via Brunelleschi presso cui erano stati accolti in attesa di far ritorno al paese di origine. Così gli Stranieri, durante lo scorso weekend, hanno dato alle fiamme tutti gli edifici del Centro di permanenza per il rimpatrio distruggendo dormitori e locali adibiti a mensa dell'area bianca, blu, rossa e verde. Sul posto ... Leggi la notizia su ilgiornale

Andrez1si : RT @Belzebu6663: @claudio_2022 @gadlernertweet Chissà se tra l'esempio di virtuosi stranieri fanno parte anche quelli che a capodanno incen… - VedeleAngela : RT @Belzebu6663: @claudio_2022 @gadlernertweet Chissà se tra l'esempio di virtuosi stranieri fanno parte anche quelli che a capodanno incen… - claudio_2022 : RT @Belzebu6663: @claudio_2022 @gadlernertweet Chissà se tra l'esempio di virtuosi stranieri fanno parte anche quelli che a capodanno incen… -