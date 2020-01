“Si sposano”. UeD, l’ex tronista e la corteggiatrice pronti al grande passo (Di martedì 7 gennaio 2020) Una notizia che subito ha fatto il giro della rete e mandato in estasi per prima Maria De Filippi. Andrea Zelletta e Natalia Paragoni sono pronti per il grande passo. La data non c’è, la coppia è nata solo qualche mese fa a Uomini e Donne, ma le intenzioni non mancano. L’idea della coppia, già andata a convivere, è quella di formare una famiglia e allargarla quanto prima. Lo ha rivelato di recente Andrea Zelletta, che ha così confermato le sue intenzioni dopo lo splendido anello che ha regalato alla fidanzata in occasione delle festività natalizie. Andrea Zelletta ritiene Natalia la donna della sua vita e per questo vuole sposarla e avere dei figli da lei. La giovane età – lui 25 anni, lei 21 – non è un ostacolo per entrambi, più che mai sicuri e innamorati. “Ci piacerebbe sposarci e avere presto un bambino, del resto anche le nostre rispettive mamme ci hanno avuto da giovani”. Continua ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

