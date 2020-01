Radio Città del Capo, l’editore ai redattori: “Nessuno vuole zittirvi”. Ma il direttore scrive: “E’ una sostanziale chiusura” (Di martedì 7 gennaio 2020) Ancora acque agitate per Radio Città del Capo. Dopo l’appello dei giornalisti della storica emittente di Bologna che hanno annunciato l’intenzione dell’editore di voler “zittire” la Radio e “smantellare la redazione”, arriva una replica firmata dal presidente del cda di Netlit, Renato Truce, e “dai giornalisti e tecnici della società”. “Nessuna circolare ha mai parlato di zittire l’emittente o di eliminare i programmi locali di cronaca, politica e cultura e di smantellare la redazione di Bologna” smentiscono, “ma, al contrario, si chiede di incrementare gli spazi informativi autoprodotti, contribuendo alla costruzione di una moderna ed efficiente stazione Radiofonica, utilizzando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie”. In più – assicurano – “non sarà azzerato lo spazio che la Radio sta dando alla politica regionale, in un momento decisivo per ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

