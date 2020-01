Nuovi televisori, come saranno i modelli in arrivo nel 2020 (Di martedì 7 gennaio 2020) I Nuovi televisori in arrivo nel 2020 stanno per arrivare. Il Consumer Electronics Show di Las Vegas è il trampolino di lancio preferito dalle aziende per presentare in anteprima le line-up dei prodotti che verranno poi centellinati nel corso dell'anno. Succede per auto, smartphone, laptop ed elettrodomestici, ma è soprattutto il segmento delle TV a mostrare chiaramente le visioni dei produttori per l'anno appena cominciato. E la fiera di quest'anno testimonia la robusta accelerata impressa dai produttori sul fronte dell’innovazione e dell’8K, i due grandi protagonisti del 2020. Data per assodata la competizione tra OLED e QLED per i modelli più economici e appetibili, nel segmento di lusso la lotta diventa ampia e variegata a colpi di microLED e display arrotolabili. LG ha presentato la seconda generazione del suo tv arrotolabile che perde la ... Leggi la notizia su gqitalia

lulopdotcom : #offbeat #technology #sony #ces2020 Sony presenta i nuovi televisori Full Array LED 8K, OLED 4K e Full Array LED 4K… - broby68 : Sony presenta i nuovi televisori Full Array LED 8K, OLED 4K e Full Array LED 4K - VillaggioTecno : Sony presenta i nuovi televisori Full Array LED 8K, OLED 4K e Full Array LED 4K -