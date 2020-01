Migranti: Orfini a Salvini, ‘modificare dl Sicurezza? no, li voglio abolire’ (Di martedì 7 gennaio 2020) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “No caro Salvini, io non li voglio modificare. Li voglio abrogare”. Matteo Orfini del Pd ribatte via twitter a Matteo Salvini e posta il tweet del leader legista in cui scrive: “Il Pd vuole modificare i Decreti Sicurezza, togliendo poteri a Sindaci e Forze dell’Ordine, e facendo ripartire il business legato all’immigrazione clandestina?”. L'articolo Migranti: Orfini a Salvini, ‘modificare dl Sicurezza? no, li voglio abolire’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

