L'iconico Revan di Knights of the Old Republic fa parte del canone di Star Wars (Di martedì 7 gennaio 2020) Il canone di Star Wars è da sempre un argomento delicato e basta una semplice mossa di LucasFilm e della Disney per entrare e uscire dall'Universo Espanso e per l'appunto da tutto ciò che viene effettivamente considerato ufficiale. I fan dei videogiochi dedicati a questo universo non potranno che gioire di fronte all'ultimo cambiamento: a meno di stravolgimenti Revan è ufficialmente canonico.L'iconico personaggio dello Star Wars: Knights of the Old Republic di BioWare trova posto nel Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary con un riferimento piuttosto evidente. Il libro, infatti, propone una immagine che fa riferimento ai Sith Trooper suddividendoli in legioni che prendono il nome di Signori Sith del passato. La Legione Revan è ben presente in primissimo piano.Di conseguenza il personaggio di Kotor pare ufficialmente canonico riportando in auge delle supposizioni quasi ... Leggi la notizia su eurogamer

