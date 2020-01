La storia dei due gemelli nati in due anni diversi (Di martedì 7 gennaio 2020) Dawn Gilliam era una donna in dolce attesa di due gemelli, quando a fine gravidanza, si è recata in un ospedale dell’Indiana, nella notte di San Silvestro. Sia lei che il suo compagno Jason, erano entusiasti all’idea di stringere tra le loro braccia, i loro due figli. La prima bambina, che hanno deciso di chiamare Joslyn Grace Gulien Tello, è nata il 31 dicembre del 2019 alle 23:37. È risultata essere, all’interno della struttura sanitaria, l’ultima bambina nata nell’anno 2019. L’altro gemellino, Jexon DeWayne Mills Tello, è nato alle 00:07 del primo gennaio del 2020, risultando il primo bambino nato all’interno della struttura sanitaria nell’anno 2020 e allo stesso tempo il primo nato del decennio! La loro è una storia che di certo non capita di leggere ... Leggi la notizia su bigodino

