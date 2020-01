La furia del 90enne: ha ammazzato moglie colpendola col bastone (Di martedì 7 gennaio 2020) Sofia Dinolfo L'aggressione è scaturita nell'abitazione della coppia per un futile motivo, l'uomo in preda alla rabbia, ha preso la moglie a colpi di bastone riducendula in fin di vita, la vittima è morta in ospedale Un efferato delitto compiuto con assoluta crudeltà quello messo a segno da un uomo di 90 anni nei confronti della moglie nel catanese. L’anziano ha ucciso la donna con una serie di bastonate su tutto il corpo senza lasciarle la possibilità di difendersi o chiedere aiuto. Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati i vicini che hanno chiamato subito i carabinieri nel tentativo di sedare nel frattempo la violenza di lui. In manette Salvatore Plumari che dovrà rispondere per omicidio volontario. Andiamo con ordine per capire cosa è successo. Il fatto è accaduto il 3 gennaio scorso nell’abitazione della coppia a Mascali, in provincia di Catania. Stando ... Leggi la notizia su ilgiornale

