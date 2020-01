Elena Morali svela tutta la verità sul suo rapporto con Scintilla, ma c’è un colpo di scena… (Di martedì 7 gennaio 2020) Elena Morali, oggi in studio da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 , ha finalmente svelato tutta la verità sulla sua vita sentimentale. Infatti c’è grande confusione sulle vicende amorose della showgirl di Colorado, da un po’ al centro di un triangolo clamoroso assieme a Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, e al produttore Daniele Di Lorenzo. E’ stato proprio Daniele il primo a raccontare alle telecamere della D’Urso di aver avuto una relazione con la Morali per più di un anno mentre la bionda showgirl era fidanzata con il comico Scintilla. Oggi Elena Morali, in lacrime, si confessa: Come è capitato a me, io credo possa capitare ad altre persone di amare due persone e di non poter scegliere perché non vuoi far soffrire nessuno dei due. In più ci sono leggi in una coppia che non sono leggi universali, parlo di me e Scintilla, per cui io e lui abbiamo deciso di ... Leggi la notizia su trendit

