CorSport: l’usura del tempo e i conflitti hanno sfibrato i miracolo collettivo del Napoli (Di martedì 7 gennaio 2020) Una tempesta, quella che si è abbattuta sul Napoli, scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, a proposito dei risultati che la formazione azzurra continua ad inanellare, ultimo quello al San Paolo contro l’Inter La tempesta perfetta che si è abbattuta sulla squadra azzurra qualche mese fa appare, in tutta evidenza, come un processo irreversibile. Il Napoli di Sarri prima, di Ancelotti in parte poi, è stato un miracolo del collettivo. Un modello di organizzazione, di affiatamento, di condivisione dei ruoli e di tattiche. Che l’usura del tempo (senza Sarri) ha sfibrato. E che l’unghia del conflitto (con Ancelotti e con De Laurenniis) ha strappato fino a renderlo irriconoscibile Rammarico, tanto rammarico per quello che il Napoli prometteva e per ciò che invece sta ottenendo. In questo scenario si inserisce la prestazione di ieri contro l’Inter in cui gli ... Leggi la notizia su ilnapolista

