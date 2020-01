Che update, per Amazfit GTR e GTS: ora è possibile personalizzare l’Always-On Display (Di martedì 7 gennaio 2020) Amazfit GTR e Amazfit GTS ricevono un nuovo firmware che aggiunge un paio di opzioni alla gestione della modalità Always On Display, insieme ad altre piccole modifiche. L'articolo Che update, per Amazfit GTR e GTS: ora è possibile personalizzare l’Always-On Display proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

