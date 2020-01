Avellino Città Ideale: “Sembra di vivere in un perenne Truman Show” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo da Maria Rusolo e Giovanni Bove (Avellino Città Ideale). “Quanto sta accadendo in queste ore in Città assomiglia sempre di più alla fiera delle banalità, tra dirette social, brindisi, e decisioni prese senza reale confronto con le parti coinvolte, la nostra Città vive in un perenne Truman Show, nel quale realtà e finzione si confondono lasciando davvero l’amaro in bocca. Quello che più colpisce, aldilà della sterile polemica, è che non si vede all’orizzonte una attenta programmazione politica che guardi al futuro e che comunichi ai cittadini quali saranno le sorti della comunità, che vive una sorta di eterna stasi ormai da troppo tempo. Ci preme sottolineare ad esempio che con riferimento alla gestione ed all’utilizzo delle strutture pubbliche, troppe sono le vaghezze, le distrazioni e la non chiarezza. I ... Leggi la notizia su anteprima24

irpiniatimes1 : Stefano Luongo su Avellino Christmas City: “Uno dei migliori Natali che ha avuto la nostra città”… - wam_the : Avellino, proteste per il mercato sospeso: traffico bloccato in città - ottopagine : Conflitto israelo-palestinese, in città il giornalista Artema #Avellino -