Ambulanza interviene per un codice rosso | l’accoglienza non è delle migliori

Napoli – E' emergenza aggressioni negli ospedali e alle ambulanze a Napoli, dove anche il 2020 è iniziato con nuovi episodi di violenza contro il personale sanitario. Come riporta la pagina Facebook "Nessuno tocchi Ippocrate", ieri sera verso le 23 la postazione Casoria Saut viene allertata per un codice rosso ad Afragola nonostante il luogo dell'intervento fuori zona l'Ambulanza arrivava sul posto in 6 minuti. All'arrivo dell'Ambulanza la stessa viene colpita da numerosi oggetti gettati dal balcone e nonostante le minacce subite nel percorrere le scale dell'abitazione l'equipaggio esegue la rianimazione cardio -polmonare al paziente trovato incosciente.

