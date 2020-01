Un posto al sole: PATRIZIO vuole più soldi per tornare al Vulcano! Anticipazioni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Parte una nuova settimana con Un posto al sole e ci saranno diverse scene che riguarderanno il Caffè Vulcano. Vediamo di che si tratta. Si parte con Vittorio Del Bue (Amato D’Auria), il quale non vede l’ora che la sua Alex Parisi (Maria Maurigi) torni a lavorare proprio al Vulcano per avere più occasioni di starle accanto. Ma lo storico locale di Upas sarà al centro della scena anche per un altro motivo… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Eh sì, urgono cambiamenti nello staff e così Silvia (Luisa Amatucci) e Arianna (Samanta Piccinetti) penseranno a breve di far tornare PATRIZIO (Lorenzo Sarcinelli) a lavorare con loro. Ma il giovane Giordano nel frattempo ha fatto altre esperienze e non è proprio “alle prime armi” come un tempo, tanto che la sua richiesta economica salirà: il figlio di Raffaele, insomma, vorrà ... Leggi la notizia su tvsoap

