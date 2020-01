Tragedia in Lombardia: con il bob contro un albero, morto un bambino di 4 anni (Di lunedì 6 gennaio 2020) E’ morto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo il bambino di non ancora 4 anni che, sabato pomeriggio, era rimasto gravemente ferito con il suo bob schiantatosi contro un albero sulle nevi di Valdidentro (Sondrio). Troppo gravi le lesioni per Diego Lanfranchi, che era stato ricoverato con il fratellino di due anni, dimesso oggi, che sedeva nella parte posteriore dello slittino che, scendendo da un pendio, aveva preso eccessiva velocità.L'articolo Tragedia in Lombardia: con il bob contro un albero, morto un bambino di 4 anni Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

