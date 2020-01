Terremoto: la Befana ‘vola’ su Ussita e atterra in piazza (Di lunedì 6 gennaio 2020) La Befana e’ “volata” su Ussita, portando dolci e doni ai bambini che l’hanno attesa sulla piazza, appena fuori il centro distrutto dal Terremoto. L’evento, l’ultimo delle iniziative natalizie, e’ stato organizzato dalle Pro loco di Ussita e Visso, con la collaborazione del Soccorso alpino di Macerata che ha permesso alla “vecchina” di scendere dal cielo scivolando su un cavo di acciaio. I regali, invece, sono stati offerti anche da Emergency e dall’Associazione Casa. “Questa e’ una tradizione che a Ussita si ripete da sempre che neanche il sisma ha interrotto”, ha spiegato all’ANSA la vicepresidente della Pro loco di Ussita Rossella Orazi. “Iniziative come queste – ha aggiunto – sono importanti per ritrovare la nostra normalita’ perduta e consente ai bambini di vivere ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

micpalmi : Questo giorno della befana voglio ricordarlo così. Esperienza Terremoto Tolentino 2017 Con persone speciali che res… - NotizieIN : Terremoto Befana: impattanti danni all’isola di Porto Rico dopo Sisma M5,8 - PostBreve : #Terremoto #Befana: impattanti danni all'isola di #PuertoRico dopo Sisma M5,8 » Notizie IN -